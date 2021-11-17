Саутгейт согласился продлить контракт и продолжить работу со сборной Англии

Действующий контракт Гарета Саутгейта, который прошедшим летом вывел сборную Англии в финал чемпионата Европы, рассчитан до середины 2022 года. Футбольная ассоциация страны уже давно предлагала специалисту пролонгацию, но наставник не спешил с решением.

Сообщалось, что Саутгейт хочет вывести «трех львов» на чемпионат мира, а уже тогда сесть за стол переговоров. Как уверяет издание Daily Mail, после разгромной победы над Сан-Марино тренер окончательно согласился поставить свою подпись под новым соглашением.

Добавим, что теперь Саутгейт будет получать в два раза больше, чем до этого – шесть миллионов евро в год. Таким образом, именно он будет готовить национальную команду Англии к предстоящему мундиалю.