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Чемпионат мира по футболу 2022

Саутгейт согласился продлить контракт и продолжить работу со сборной Англии

17 Ноября 2021 • 20:49 Комментировать
Сан-Марино
0:10
Англия
окончен

Действующий контракт Гарета Саутгейта, который прошедшим летом вывел сборную Англии в финал чемпионата Европы, рассчитан до середины 2022 года. Футбольная ассоциация страны уже давно предлагала специалисту пролонгацию, но наставник не спешил с решением.

Сообщалось, что Саутгейт хочет вывести «трех львов» на чемпионат мира, а уже тогда сесть за стол переговоров. Как уверяет издание Daily Mail, после разгромной победы над Сан-Марино тренер окончательно согласился поставить свою подпись под новым соглашением.

Добавим, что теперь Саутгейт будет получать в два раза больше, чем до этого – шесть миллионов евро в год. Таким образом, именно он будет готовить национальную команду Англии к предстоящему мундиалю.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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