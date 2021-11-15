Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 283 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Только Кейн забил в 2021 году больше голов за сборную Англии, чем Магуайр

15 Ноября 2021 • 23:22 Комментировать
Сан-Марино
0:10
Англия
окончен

По состоянию на данную минуту проходит поединок между сборными Сан-Марино и Англией в рамках заключительного тура группового этапа отбора к чемпионату мира. Фаворит встречи уже ведет с разницей в три мяча, а первый гол в составе англичан забил защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр.

Интересно, что это взятие ворот вывело футболиста на вторую строчку по показателю результативности в 2021 году за национальную команду. В течение календарного года Магуайр отметился пятью голами, больше только у нападающего Гарри Кейна – 15 (новый рекорд сборной).

Также статистический портал Opta сообщает, что шесть из семи мячей представителя «МЮ» были забиты головой.

Проследить за тем, сколько еще раз вратарь Сан Марино будет вынимать круглого из сетки, можно на сайте Liveresult.ru, где проводится текстовая онлайн-трансляция встречи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Магуайр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Албания 1:0 Андорра
окончен Швейцария 4:0 Болгария
окончен Шотландия 2:0 Дания
окончен Сан-Марино 0:10 Англия
окончен Северная Ирландия 0:0 Италия
окончен Израиль 3:2 Фарерские острова
окончен Польша 1:2 Венгрия
окончен Австрия 4:1 Молдова
16.11  22:45 Чехия ... Эстония 1.05 15 60
16.11  22:45 Черногория ... Турция 4.7 3.7 1.81
16.11  22:45 Финляндия ... Франция 10 5 1.35
16.11  22:45 Гибралтар ... Латвия 7.8 5 1.41
16.11  22:45 Босния и Герцеговина ... Украина 3.2 3.4 2.3
16.11  22:45 Уэльс ... Бельгия 3.85 3.4 2.05
16.11  22:45 Голландия ... Норвегия 1.31 5.8 9.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Ноября
00:53 · Чемпионат мира 2022
Шотландия нанесла первое поражение Дании, Австрия и Израиль победили
00:50 · Чемпионат мира 2022
Италия во второй раз кряду сыграет в стыковых матчах отбора к чемпионату мира 2
00:48 · Чемпионат мира 2022
Польша уступила Венгрии, Албания набрала три очка в матче с Андоррой
00:45 · Чемпионат мира 2022
Сборная Швейцарии разгромила болгар и вышла на чемпионат мира
00:34 · Чемпионат мира 2022
Кейн оформил покер в ворота Сан-Марино в первом тайме и установил несколько рекордов 1
00:06 · Чемпионат мира 2022
Орлов рассказал, кто мог бы заменить Карпина в сборной России 1
15 Ноября
23:31 · Чемпионат мира 2022
Неймар не сыграет с Аргентиной из-за травмы
23:22 · Чемпионат мира 2022
Только Кейн забил в 2021 году больше голов за сборную Англии, чем Магуайр
22:24 · Чемпионат мира 2022
Анри – о Мбаппе: «У сборной Франции есть игрок, который не имеет себе равных»
22:15 · Чемпионат мира 2022
Шотландия - Дания - 2:0 (закончен)
22:15 · Чемпионат мира 2022
Швейцария - Болгария - 4:0 (закончен)
22:10 · Чемпионат мира 2022
Северная Ирландия - Италия - 0:0 (закончен)
21:51 · Чемпионат мира 2022
Колосков прокомментировал слова Карпина о возможном уходе с поста наставника сборной
21:34 · Чемпионат мира 2022
Месси готов сыграть против Бразилии
21:25 · Чемпионат мира 2022
Манчини не согласен, что выход на чемпионат мира через стыковые матчи будет постыдным для сборной Италии
Все новости
Рекомендуем