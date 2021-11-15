Только Кейн забил в 2021 году больше голов за сборную Англии, чем Магуайр

По состоянию на данную минуту проходит поединок между сборными Сан-Марино и Англией в рамках заключительного тура группового этапа отбора к чемпионату мира. Фаворит встречи уже ведет с разницей в три мяча, а первый гол в составе англичан забил защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр.

Интересно, что это взятие ворот вывело футболиста на вторую строчку по показателю результативности в 2021 году за национальную команду. В течение календарного года Магуайр отметился пятью голами, больше только у нападающего Гарри Кейна – 15 (новый рекорд сборной).

Также статистический портал Opta сообщает, что шесть из семи мячей представителя «МЮ» были забиты головой.

Проследить за тем, сколько еще раз вратарь Сан Марино будет вынимать круглого из сетки, можно на сайте Liveresult.ru, где проводится текстовая онлайн-трансляция встречи.