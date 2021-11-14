Саутгейт: «Мы подходим к матчу с Сан-Марино очень серьёзно»

Сборная Англии должна не проиграть Сан-Марино, чтобы получить путёвку на чемпионат мира. Соперник британцев занимает 210-е место в рейтинге УЕФА и проиграл все матчи в квалификации. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт серьезно относится к этой команде.

- Мы хотим провести сильный матч. Мы здесь, чтобы выполнить задачу, так как еще не квалифицировались. Мы подходим к этому матчу очень серьезно, - заявил наставник родоначальников футбола Гарет Саутгейт на пресс-конференции.

У англичан 23 очка, команда на одну победу опережает поляков, которые идут следом и в понедельник сыграют с Венгрией.