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Чемпионат мира по футболу 2022

Англия забила 10 мячей в одном матче впервые за 57 лет

16 Ноября 2021 • 08:49 Комментировать
Сан-Марино
0:10
Англия
окончен

В последнем матче группового этапа отбора ЧМ-2022 сборная Англии на выезде сыграла против команды Сан-Марино. Британцы катком прошлись по сопернику, наколотив в его ворота десять безответных мячей.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Opta Jose, «трём львам» удалось забить десять голов в одном матче впервые за 57 лет. В 1964 году английская сборная камня на камне не оставила от национальной команды США, победив со счетом 10:0.

Подопечные Гарета Саутгейта завершили групповую стадию на первом месте, набрав 26 баллов. Таким образом, англичане напрямую шагнули на чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии
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