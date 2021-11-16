Англия забила 10 мячей в одном матче впервые за 57 лет

В последнем матче группового этапа отбора ЧМ-2022 сборная Англии на выезде сыграла против команды Сан-Марино. Британцы катком прошлись по сопернику, наколотив в его ворота десять безответных мячей.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Opta Jose, «трём львам» удалось забить десять голов в одном матче впервые за 57 лет. В 1964 году английская сборная камня на камне не оставила от национальной команды США, победив со счетом 10:0.

Подопечные Гарета Саутгейта завершили групповую стадию на первом месте, набрав 26 баллов. Таким образом, англичане напрямую шагнули на чемпионат мира, который пройдет в Катаре.