Ирландия стала 45-й сборной, которой забил Роналду

В среду, 1 сентября, сборная Португалии сыграла домашний матч против команды Ирландии в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2022. Поединок завершился волевой победой пиренейцев со счетом 2:1. Оба гола забил нападающий Криштиану Роналду.

Согласно сведениям твиттер-аккаунта Opta, ирландцы стали 45-й национальной командой, в воротах которой «расписался» 36-летний бомбардир.

Благодаря вчерашним голам КриРо стал лучшим бомбардиром в истории сборных. Он забил 111 мячей и побил рекордное достижение иранца Али Даеи, в активе которого 109 результативных выстрелов.

Криштиану выступает за национальную команду с далекого 2003 года.