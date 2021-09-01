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Чемпионат мира 2022

​Роналду дал пощёчину сопернику, а затем не забил пенальти в ворота Ирландии

01 Сентября 2021 • 22:16 Комментировать (2)
Португалия
2:1
Ирландия
окончен

В среду вечером в рамках отбора на чемпионат мира играют сборные Португалии и Ирландии. В начале игры арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Эпизод был сложным, но после просмотра повтора рефери оставил своё решение в силе.

В момент, когда мяч уже был установлен на одиннадцатиметровой отметке, его зачем-то решил отбить Дара О’Ши. Криштиану Роналду возмутил такой поступок соперника, и он дал ему пощечину, однако рефери никак на это не отреагировал.

Что до пенальти, то Криштиану Роналду его не реализовал. Звёздный португалец сильно пробил в левый угол, но голкипер угадал с направлением полёта и отразил мяч.

Следить за игрой Португалия – Ирландия можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Стэтхэм на минималках
01 Сентября 2021 в 22:41
Он в плечо его толкнул, чел наглый попался, его тоже можно было наказать за такое
ARTUR
01 Сентября 2021 в 22:31
судья дрищь должен был удалять
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