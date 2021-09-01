​Роналду дал пощёчину сопернику, а затем не забил пенальти в ворота Ирландии

В среду вечером в рамках отбора на чемпионат мира играют сборные Португалии и Ирландии. В начале игры арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Эпизод был сложным, но после просмотра повтора рефери оставил своё решение в силе.

В момент, когда мяч уже был установлен на одиннадцатиметровой отметке, его зачем-то решил отбить Дара О’Ши. Криштиану Роналду возмутил такой поступок соперника, и он дал ему пощечину, однако рефери никак на это не отреагировал.

Что до пенальти, то Криштиану Роналду его не реализовал. Звёздный португалец сильно пробил в левый угол, но голкипер угадал с направлением полёта и отразил мяч.

Следить за игрой Португалия – Ирландия можно в текстовой трансляции.