Линекер поздравил Роналду с историческим рекордом

Экс-форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на достижение португальского нападающего Криштиану Роналду. В поединке с Ирландией (2:1) 36-летний игрок побил рекорд иранца Али Даеи по голам на международном уровне.

«Мои поздравления Криштиану. Это невероятное достижение», - гласит сообщение эксперта в твиттер-аккаунте.

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. На счету нападающего 111 забитых мячей. Даеи имеет в своем активе 109 голов.

Примечательно, что Ирландия стала 45-й сборной, ворота которой поразил португалец.