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Чемпионат мира 2022

​Роналду установил мировой рекорд

01 Сентября 2021 • 23:43 Комментировать (8)
Португалия
2:1
Ирландия
окончен

В первый день осени Криштиану Роналду установил мировой рекорд. Звёздный португалец стал лучшим бомбардиром среди футболистов-сборников. Рекордным - 110-м - стал результативный удар Криштиану в поединке против Ирландии. Позже форвард оформил дубль и улучшил рекорд до 111 голов. 

Автором предыдущего рекорда по голам за сборную был Али Даеи. В своё время он забил 109 голов за сборную Ирана.

Добавим, что Криштиану Роналду дебютировал в футболке сборной Португалии в далёком 2003 году. С тех пор в составе национальной команды Роналду завоевал два трофея, выиграв чемпионат Европы в 2016 году и Лигу наций в 2019 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Skywoker
02 Сентября 2021 в 00:32
да он и был лучшим
голы топового футболиста топовой сборной в сильных турнирах - это одно
а голы овцепасов в турнирах сборных блошиных рынков - другое
Alex1972
01 Сентября 2021 в 23:52
В жопу засунь свои липовые рекорды... 7-й ЗМ получит лучший игрок всех времён - Месси.... Хе-хе-хе...
Nebarsabarsenet
01 Сентября 2021 в 23:55
Месси себе в .опу должен засунуть свой 6-й мячик, ну а тебе бонусом 7-й))))
Стэтхэм на минималках
02 Сентября 2021 в 00:04
Вот уже один убивается)
PoliticExpert
02 Сентября 2021 в 00:04
Липовые? Ты с какой звезды свалился, пришелец? А куда вы с Месси будете засовывать его липовые ЗМ, жопы ваши выдержат такое количество метелла?)))
CELTIC FROST
02 Сентября 2021 в 00:14
а если не получит, то что будет - хе-хе или не хе-хе?))
Deathzetk
02 Сентября 2021 в 01:28
Кто-то становится лучшим бомбардиром всех времён и народов, опережая Пеле, Марадону, Мюллера, Пушкаша, а кто-то не может и 80 голов забить за сборную, оставаясь на уровне Али Мабхута и Хусейна Саида...Хе-хе-хе
PoliticExpert
01 Сентября 2021 в 23:51
Ну всё на этом, все мессифаперы должны теперь дружно самоубиться об стенку)))
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