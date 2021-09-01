В первый день осени Криштиану Роналду установил мировой рекорд. Звёздный португалец стал лучшим бомбардиром среди футболистов-сборников. Рекордным - 110-м - стал результативный удар Криштиану в поединке против Ирландии. Позже форвард оформил дубль и улучшил рекорд до 111 голов.

Автором предыдущего рекорда по голам за сборную был Али Даеи. В своё время он забил 109 голов за сборную Ирана.

Добавим, что Криштиану Роналду дебютировал в футболке сборной Португалии в далёком 2003 году. С тех пор в составе национальной команды Роналду завоевал два трофея, выиграв чемпионат Европы в 2016 году и Лигу наций в 2019 году.