​Роналду заработал дисквалификацию после установления мирового рекорда

Сборная Португалии в среду вечером добилась волевой победы над Ирландией (2:1) благодаря поздним подвигам Криштиану Роналду. Звёздный форвард на 89-й минуте уравнял количество единиц на табло и в то же время установил мировой рекорд по голам за сборную. В компенсированное время Роналду отличился ещё раз, принеся «европейским бразильцам» три очка.

После победного гола Криштиану Роналду захлестнули эмоции, и он снял футболку, за что получил жёлтую карточку. Следующий матч сборной Португалии против Азербайджана Роналду пропустит по причине перебора карточек.

Отметим, что по ходу игры против Ирландии Криштиану Роналду не наказали за пощечину сопернику.