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​Роналду заработал дисквалификацию после установления мирового рекорда

01 Сентября 2021 • 23:53 Комментировать (7)
Португалия
2:1
Ирландия
окончен

Сборная Португалии в среду вечером добилась волевой победы над Ирландией (2:1) благодаря поздним подвигам Криштиану Роналду. Звёздный форвард на 89-й минуте уравнял количество единиц на табло и в то же время установил мировой рекорд по голам за сборную. В компенсированное время Роналду отличился ещё раз, принеся «европейским бразильцам» три очка.

После победного гола Криштиану Роналду захлестнули эмоции, и он снял футболку, за что получил жёлтую карточку. Следующий матч сборной Португалии против Азербайджана Роналду пропустит по причине перебора карточек.

Отметим, что по ходу игры против Ирландии Криштиану Роналду не наказали за пощечину сопернику.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Bettega
02 Сентября 2021 в 00:25
специально снял,что б не играть с Азером
Don sangre
02 Сентября 2021 в 00:12
Ну у Португалии есть кому забивать кроме Криштиану. Тем более Азербайджану. Хотя каждая команда может преподнести сюрприз.
Kos34rus
02 Сентября 2021 в 00:04
Таких выродков сразу удалять надо за отбрасывание мяча и провокацию. Надо было ему ещё и харкнуть в морду.
ARTUR
02 Сентября 2021 в 00:01
ведет себя постоянно как ребенок , а вообще как придурок , и это капитан команды... никак не повзрослеет
PoliticExpert
02 Сентября 2021 в 00:06
Эй, Алтулка, таблетки опять забыл выпить? Бред твой надоел уже.
Nebarsabarsenet
01 Сентября 2021 в 23:57
Эмоции захлестнули всех на поле, неудивительно))) Имеет право отдохнуть теперь)))
BESTJuventus10
01 Сентября 2021 в 23:56
нахер оно ему надо, в баку лететь. )
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окончен Мальта 3:0 Кипр 3.5 3.1 2.25
окончен Португалия 2:1 Ирландия 1.17 7.3 16.5
окончен Франция 1:1 Босния и Герцеговина 1.16 7.7 17
окончен Фарерские острова 0:4 Израиль 7.4 4.25 1.47
окончен Норвегия 1:1 Голландия 4 3.65 1.9
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