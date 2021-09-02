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Роналду повторил рекорд Серхио Рамоса

02 Сентября 2021 • 09:08 Комментировать
Португалия
2:1
Ирландия
окончен

Нападающий Криштиану Роналду принял участие во вчерашнем поединке отбора ЧМ-2022 против команды Ирландии. 36-летний голеадор принес своей стране волевую победу благодаря двум голам под занавес встречи – 2:1.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, вчерашняя игра стала для бомбардира 180-й на международном уровне. КриРо повторил рекордное достижение испанского защитника Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные.

Стоит отметить, что мировым рекордсменом по данному статистическому показателю является представитель Малайзии Со Чин Аун. На его счету 195 поединков за национальную сборную.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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