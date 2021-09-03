В четверг Криштиану Роналду отметился дублем в ворота сборной Ирландии в рамках квалификации на чемпионат мира, благодаря чему игроку удалось побить мировой рекорд.

Теперь у португальца в активе 111 голов за свою национальную команду, что на два мяча больше, чем у обладателя предыдущего лучшего показателя иранца Али Даеи.

На днях Роналду вернулся в Англию, где ему лично вручили официальный сертификат за попадание в Книгу рекордов Гиннеса. Также сегодня было опубликовано фото Криштиану с наградой.

Стоит отметить, что нападающий не в первый раз вписывает свое имя в этот список. В последний раз португалец ставал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы по футболу.