В четверг Криштиану Роналду отметился дублем в ворота сборной Ирландии в рамках квалификации на чемпионат мира, благодаря чему игроку удалось побить мировой рекорд.
Теперь у португальца в активе 111 голов за свою национальную команду, что на два мяча больше, чем у обладателя предыдущего лучшего показателя иранца Али Даеи.
На днях Роналду вернулся в Англию, где ему лично вручили официальный сертификат за попадание в Книгу рекордов Гиннеса. Также сегодня было опубликовано фото Криштиану с наградой.
Стоит отметить, что нападающий не в первый раз вписывает свое имя в этот список. В последний раз португалец ставал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы по футболу.
Cristiano Ronaldo is now a Guinness World Record holder pic.twitter.com/ibDkeUvy3A— ESPN FC (@ESPNFC) September 3, 2021