Сборная Португалии перевернула игру с Ирландией благодаря подвигам Роналду, Люксембург был сильнее Азербайджана

Для Криштиану Роналду и его сборной Португалии футбольный вечер среды начинался не лучшим образом. На 15-й минуте Роналду не забил пенальти, а под занавес первого тайма гости смогли повести в счёте. Впрочем, в концовке именно Криштиану перевернул игру. Сначала он сравнял счёт и вдобавок установил мировой рекорд, а затем вырвал для сборной победу со счётом 2:1. Из-за снятой футболки и последовавшей за этим жёлтой карточки Роналду пропустит матч с Азербайджаном.

В другом матче группы А сборная Люксембурга обыграла Азербайджан со счётом 2:1. Люксембуржцы вплотную в таблице приблизились к Сербии (6 очков против 7) перед очной встречей.