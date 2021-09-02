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Сборная Португалии перевернула игру с Ирландией благодаря подвигам Роналду, Люксембург был сильнее Азербайджана

02 Сентября 2021 • 00:07 Комментировать (1)
Португалия
2:1
Ирландия
окончен

Для Криштиану Роналду и его сборной Португалии футбольный вечер среды начинался не лучшим образом. На 15-й минуте Роналду не забил пенальти, а под занавес первого тайма гости смогли повести в счёте. Впрочем, в концовке именно Криштиану перевернул игру. Сначала он сравнял счёт и вдобавок установил мировой рекорд, а затем вырвал для сборной победу со счётом 2:1. Из-за снятой футболки и последовавшей за этим жёлтой карточки Роналду пропустит матч с Азербайджаном.

В другом матче группы А сборная Люксембурга обыграла Азербайджан со счётом 2:1. Люксембуржцы вплотную в таблице приблизились к Сербии (6 очков против 7) перед очной встречей.

Протокол игры  
Португалия 2:1 Ирландия
    45' Иган Джон (0:1)
(1:1) Роналду Криштиану 89'    
(2:1) Роналду Криштиану 90'    
Патрисиу Руй Канселу Жоау   82' (Гуэдеш Гонсалу (   82') Пепе Кеплер Диаш Рубен Геррейро Рафаэль   62' (Мариу Жоау (   62') Фернандеш Бруну   62' (Мендеш Нуну (   62') Пальинья Жоау   73' (Моутинью Жоау (   73') Силва Бернарду Роналду Криштиану   90' Жота Диогу Силва Рафа   46' (Андре Силва (   46')
Запасные: Лопеш Антони Данилу Перейра Невеш Рубен Кошта Диогу Отавио Эдмилсон Дуарте Домингуш Семеду Нелсон
Базуну Гэвин Даффи Шейн О'Ши Дара   33'   35' (Омобамиделе Эндрю (   35') Иган Джон Коулмэн Шеймус Хендрик Джефф   9' Каллен Джош Макграт Джейми   90' (Моламби Джейсон (   90') Доэрти Мэтт   56' Коннолли Аарон   45'   72' (Макклин Джеймс (   72') Айда Адам   90' (Коллинз Джеймс II (   90')
Запасные: Талбот Джеймс Келлехер Каомхин Артер Гарри Хорган Дэрил Мэннинг Райан Хурихан Конор Пэрротт Трой
01 сентября. Стадион "Алгарве" (Фаро).

 

Протокол игры  
Люксембург 2:1 Азербайджан
(1:0) Пинту Мика 8'    
(2:0) Родригес Жерсон 28'    
    67' Махмудов Эмин (2:1)
Морис Антони Карлсон Дирк Жанс Лоран Махмутович Энес Тилль Оливье   74' (Бонерт Флориан (   74'   82') Мартинс Кристофер   66' Баррейро Леандро Пинту Мика   76' (Вейга Эрик (   76') Тилль Себастьян   90' (Девилль Морис (   90') Родригес Жерсон Синани Данел   90' (Скендерович Алдин (   90')
Запасные: Холтер Дуэйн Муратович Эдвин Малгет Кевин Кипс Тим Рупиль Тимоте Щон Ральф Дельгадо Рикардо
Магомедалиев Шахрудин Медведев Максим Хагверди Ходжатолла Салахлы Азер   68' (Садыхов Рагим (   68') Гусейнов Аббас   27'   46' (Алескеров Намик (   46') Махмудов Эмин Гараев Гара   74' (Нуриев Анатолий (   74') Ибрахимли Исмаил   46' (Кривоцюк Антон (   46'   90') Озобич Филип   47' Горбани Али   46' (Эмрели Махир (   46') Байрамов Турал
Запасные: Сертан Ташкын Халилзаде Тамкин Бадалов Эльвин Дженетов Мехти Байрамов Айдын Мустафаев Вугар Шейдаев Рамиль
01 сентября. Стадион "Stade de Luxembourg".

 

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
PoliticExpert
02 Сентября 2021 в 00:39
Жота в сборной, как бельмо на глазу - вроде есть на поле, но больше мешает. У Фернандеша в сборной тоже непруха и что удивительно Силва слабовато отыграл и Пепе пожарил.
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окончен Мальта 3:0 Кипр 3.5 3.1 2.25
окончен Португалия 2:1 Ирландия 1.17 7.3 16.5
окончен Франция 1:1 Босния и Герцеговина 1.16 7.7 17
окончен Фарерские острова 0:4 Израиль 7.4 4.25 1.47
окончен Норвегия 1:1 Голландия 4 3.65 1.9
окончен Дания 2:0 Шотландия 1.4 4.45 8.8
окончен Турция 2:2 Черногория 1.6 3.9 5.9
окончен РОССИЯ 0:0 Хорватия 3.1 3.15 2.6
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