Сборная Португалии перевернула игру с Ирландией благодаря подвигам Роналду, Люксембург был сильнее Азербайджана

Для Криштиану Роналду и его сборной Португалии футбольный вечер среды начинался не лучшим образом. На 15-й минуте Роналду не забил пенальти, а под занавес первого тайма гости смогли повести в счёте. Впрочем, в концовке именно Криштиану перевернул игру. Сначала он сравнял счёт и вдобавок установил мировой рекорд, а затем вырвал для сборной победу со счётом 2:1. Из-за снятой футболки и последовавшей за этим жёлтой карточки Роналду пропустит матч с Азербайджаном.
В другом матче группы А сборная Люксембурга обыграла Азербайджан со счётом 2:1. Люксембуржцы вплотную в таблице приблизились к Сербии (6 очков против 7) перед очной встречей.
Протокол игры
|Португалия
|2:1
|Ирландия
|45' Иган Джон (0:1)
|(1:1) Роналду Криштиану 89'
|(2:1) Роналду Криштиану 90'
Патрисиу Руй • Канселу Жоау 82' ( Гуэдеш Гонсалу ( 82') • Пепе Кеплер • Диаш Рубен • Геррейро Рафаэль 62' ( Мариу Жоау ( 62') • Фернандеш Бруну 62' ( Мендеш Нуну ( 62') • Пальинья Жоау 73' ( Моутинью Жоау ( 73') • Силва Бернарду • Роналду Криштиану • 90'Жота Диогу • Силва Рафа 46' ( Андре Силва ( 46')
Запасные: Лопеш Антони • Данилу Перейра • Невеш Рубен • Кошта Диогу • Отавио Эдмилсон • Дуарте Домингуш • Семеду Нелсон
Базуну Гэвин • Даффи Шейн • О'Ши Дара 33' 35' ( Омобамиделе Эндрю ( 35') • Иган Джон • Коулмэн Шеймус • Хендрик Джефф • 9'Каллен Джош • Макграт Джейми 90' ( Моламби Джейсон ( 90') • Доэрти Мэтт • 56'Коннолли Аарон 45' 72' ( Макклин Джеймс ( 72') • Айда Адам 90' ( Коллинз Джеймс II ( 90')
Запасные: Талбот Джеймс • Келлехер Каомхин • Артер Гарри • Хорган Дэрил • Мэннинг Райан • Хурихан Конор • Пэрротт Трой
01 сентября. Стадион "Алгарве" (Фаро).
Протокол игры
|(1:0) Пинту Мика 8'
|(2:0) Родригес Жерсон 28'
|67' Махмудов Эмин (2:1)
Морис Антони • Карлсон Дирк • Жанс Лоран • Махмутович Энес • Тилль Оливье 74' ( Бонерт Флориан ( 74' ) • 82'Мартинс Кристофер • 66'Баррейро Леандро • Пинту Мика 76' ( Вейга Эрик ( 76') • Тилль Себастьян 90' ( Девилль Морис ( 90') • Родригес Жерсон • Синани Данел 90' ( Скендерович Алдин ( 90')
Запасные: Холтер Дуэйн • Муратович Эдвин • Малгет Кевин • Кипс Тим • Рупиль Тимоте • Щон Ральф • Дельгадо Рикардо
Магомедалиев Шахрудин • Медведев Максим • Хагверди Ходжатолла • Салахлы Азер 68' ( Садыхов Рагим ( 68') • Гусейнов Аббас 27' 46' ( Алескеров Намик ( 46') • Махмудов Эмин • Гараев Гара 74' ( Нуриев Анатолий ( 74') • Ибрахимли Исмаил 46' ( Кривоцюк Антон ( 46' ) • 90'Озобич Филип • 47'Горбани Али 46' ( Эмрели Махир ( 46') • Байрамов Турал
Запасные: Сертан Ташкын • Халилзаде Тамкин • Бадалов Эльвин • Дженетов Мехти • Байрамов Айдын • Мустафаев Вугар • Шейдаев Рамиль
01 сентября. Стадион "Stade de Luxembourg".