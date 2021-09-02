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Роналду в «Твиттере»: «Ещё одна историческая ночь! Незабываемо»

02 Сентября 2021 • 19:22 Комментировать (1)
Португалия
2:1
Ирландия
окончен

Вчера Криштиану Роналду оформил дубль в ворота Ирландии в квалификации на чемпионат мира, благодаря чему не только помог своей команде добыть три очка, а еще и побил мировой рекорд по голам за сборную.

Ночью португалец у себя в «Инстаграме» опубликовал длинный пост, в котором поделился впечатлениями от очередного достижения. Сегодня же Криштиану решил вспомнить и о твиттер-аккаунте, прикрепив фото празднования победного гола с подписью: «Ещё одна историческая ночь! Незабываемо».

Примечательно, что сейчас Роналду находится на пути в Манчестер – он перебрал желтых карточек в играх отбора, поэтому был отпущен тренерским штабом в расположение клуба, где в скором времени ему предстоит дебютировать на «Олд Траффорд» в футболке манкунианцев после длительного отсутствия.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (1)
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Alex1972
02 Сентября 2021 в 20:35
Самая главная ночь у тебя впереди... Когда Месси в Париже будут вручать 7-й ЗМ.... Пусть твоя Джуна запасается тарелками.... Гелевый ими будет проверять прочность стен... Как недавно повязка проверяла прочность поля... А-ха-ха...
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