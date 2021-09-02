Роналду прокомментировал свой бомбардирский рекорд

Центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свое рекордное достижение, установленное во вчерашней встрече отбора ЧМ-2022 против Ирландии (2:1). 36-летний нападающий стал лучшим голеадором среди футболистов-сборников, опередив иранца Али Даеи.

«Мне трудно подобрать нужные слова. Я безумно счастлив, это невероятные эмоции. Португалия, только вперед! Из всех моих рекордов этот для меня особенный. Он займет почетное место в списке моих достижений.

Хочу поблагодарить своих партнеров по сборной, которые всячески мне помогали. Будем и дальше продолжать. Я не собираюсь останавливаться», - гласит сообщение Криштиану в инстаграм-акаунте.

В настоящий момент на счету КриРо 111 забитых мячей за сборную Португалии.