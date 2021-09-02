Роналду – о нереализованном пенальти: «Это часть игры»

Форвард португальской сборной Криштиану Роналду прокомментировал свою неудачную попытку отличиться голом с одиннадцатиметровой отметки в игре квалификации к ЧМ против Ирландии (2:1).

«Подобные промахи – это часть игры, часть футбола. Бывает, ты забиваешь, а иногда так случается, что допускаешь ошибку. Однако я никогда не сомневаюсь в себе, до самого финального свистка верю в свои силы. Рад был забить и выиграть для Португалии матч», - приводит слова Роналду Sky Sports.

Как известно, дубль в ворота ирландцев помог 36-летнему нападающему стать рекордсменом по числу забытых мячей за национальные сборные. Их у CR7 уже 111.