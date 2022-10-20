Артета: «Отличный гол Джаки»

В отложенном матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы лондонский «Арсенал» добыл победу в игре с нидерландским ПСВ, единственный мяч встречи забил Гранит Джака. События игры прокомментировал наставник «Арсенала» - Микель Артета. Он выделил успех автора гола, похвалив его за старания.

- Отличный гол с правой ноги, с полулета, ему нравится атаковать ворота в таком положении, потому он так часто забивает, - цитирует слова Артеты BT Sport.

Лондонский «Арсенал» выиграл все четыре матча в Лиге Европы и обеспечил себе квалификацию в раунд плей-офф, который начнется в конце зимы.