Киоун: «Джака становится любимцем болельщиков»

В отложенном матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы лондонский «Арсенал» добыл победу в игре с нидерландским ПСВ, единственный мяч встречи забил Гранит Джака. Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун считает, что Джака становится фаворитом болельщиков.

- Джака становится любимцем болельщиков «Арсенала», а кто бы мог подумать? Микель Артета делает невероятную работу, очень важно, чтобы он продолжал работать с этой командой, - цитирует Киоуна BT Sport.

«Арсенал» выиграл все четыре матча в Лиге Европы и обеспечил себе квалификацию в раунд плей-офф, который начнется в конце зимы.