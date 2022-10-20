Джака повторил результативность трёх предыдущих сезонов вместе взятых

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака стал забивать гораздо чаще, чем ранее.

Швейцарец нанёс точный удар в перенесённом поединке Лиги Европы против голландского ПСВ, который проходит в эти минуты. На счету Джаки уже три забитых мяча в 14 поединках нынешней кампании – столько же, сколько суммарно за три предыдущих сезона вместе взятых. Ранее Джака записывал своё имя на табло в матчах Английской премьер-лиги против «Тоттенхэма» и «Лестера».

В общей сложности на счету Гранита Джаки 17 голов и 25 результативных передач в 264 матчах за «Арсенал» во всех турнирах с момента перехода из «Боруссии» Мёнхенгладбах в 2016 году.