Ван Нистелрой рассказал о состоянии игроков ПСВ перед игрой с «Арсеналом»

Наставник ПСВ Руд ван Нистелрой рассказал о состоянии травмированных футболистов своей команды перед игрой Лиги Европы против «Арсенала».

«Нони Мадуэке восстановился быстрее, чем ожидалось. Он вернётся к игре с «Арсеналом». Люк де Йонг и Мауро Жуниор тоже могут вернуться в этом матче», – приводит слова бывшего нападающего сборной Нидерландов издание Voetbal Primeur.

Напомним, что поединок «Арсенала» и ПСВ в рамках Лиги Европы был перенесён на 20 октября из-за траура в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II. В случае победы «Арсенал» выйдет в плей-офф второго по значимости еврокубка.

