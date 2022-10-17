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Лига Европы

Ван Нистелрой рассказал о состоянии игроков ПСВ перед игрой с «Арсеналом»

17 Октября 2022 • 11:31 Комментировать
Арсенал
...
ПСВ
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20.10 20:00

Наставник ПСВ Руд ван Нистелрой рассказал о состоянии травмированных футболистов своей команды перед игрой Лиги Европы против «Арсенала».

«Нони Мадуэке восстановился быстрее, чем ожидалось. Он вернётся к игре с «Арсеналом». Люк де Йонг и Мауро Жуниор тоже могут вернуться в этом матче», – приводит слова бывшего нападающего сборной Нидерландов издание Voetbal Primeur.

Напомним, что поединок «Арсенала» и ПСВ в рамках Лиги Европы был перенесён на 20 октября из-за траура в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II. В случае победы «Арсенал» выйдет в плей-офф второго по значимости еврокубка.
 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Руд Ван Нистелрой
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АРСЕНАЛ ПСВ
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