Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Джака – о победе над ПСВ: «Мы создали много моментов и полностью заслужили три очка»

20 Октября 2022 • 22:32 Комментировать
Арсенал
1:0
ПСВ
окончен

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака прокомментировал победу команды в матче Лиги Европы против ПСВ (1:0).

Именно швейцарец на 71-й минуте стал автором единственного забитого мяча.

«Мы создавали один голевой момент за другим, но никак не могли забить. Несмотря ни на что, мы продолжали давить и угрожать чужим воротам, за что в итоге были вознаграждены. Заслуженная победа.

Мы знали, что у ПСВ есть необходимые качества, чтобы доставить нам проблемы на контратаках, но мы великолепно справились.

Очень рад, что смог забить. Даже не помню, когда последний раз забивал правой ногой – на самом деле неважно, кто и какой ногой забивает, если мы выигрываем», – заявил в послематчевом интервью BT Sport Гранит Джака.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСВ Гранит Джака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
ПСВ ПСВ
1
0
1.60 4.40 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Октября
22:44 · Лига Европы
Артета: «Отличный гол Джаки»
22:38 · Лига Европы
Артета: «Теперь надо гарантировать себе первое место в группе»
22:32 · Лига Европы
Джака – о победе над ПСВ: «Мы создали много моментов и полностью заслужили три очка»
22:22 · Лига Европы
Киоун: «Джака становится любимцем болельщиков»
22:13 · Лига Европы
«Арсенал» вышел в плей-офф Лиги Европы
21:59 · Лига Европы
«Арсенал» по делу победил в матче с ПСВ
21:46 · Лига Европы
Джака повторил результативность трёх предыдущих сезонов вместе взятых
19:36 · Лига Европы
«Арсенал» - ПСВ: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
16:34 · Лига Европы
Польский журналист: «Фанаты довольны Черчесовым»
09:21 · Лига Европы
Павлюченко дал прогноз на матч «Арсенал» - ПСВ
09:08 · Лига Европы
Артета рассказал, чего ждёт от матча с ПСВ
04:42 · Россия. Премьер-лига
Исполняется 40 лет со дня трагедии в «Лужниках»
01:23 · Лига Европы
Ван Нистелрой – о матче на «Эмирейтс»: «Ожидаю, что завтра здесь будет тёплый приём»
19 Октября
12:32 · Лига Европы
​«Арсенал» - ПСВ: прогноз на матч Лиги Европы – 20 октября 2022
18 Октября
20:15 · Россия. Премьер-лига
Алексей Ерёменко - о Черчесове и Семаке: «Это два разных тренера со своими подходами»
Все новости
Рекомендуем