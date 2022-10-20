Джака – о победе над ПСВ: «Мы создали много моментов и полностью заслужили три очка»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака прокомментировал победу команды в матче Лиги Европы против ПСВ (1:0).

Именно швейцарец на 71-й минуте стал автором единственного забитого мяча.

«Мы создавали один голевой момент за другим, но никак не могли забить. Несмотря ни на что, мы продолжали давить и угрожать чужим воротам, за что в итоге были вознаграждены. Заслуженная победа.

Мы знали, что у ПСВ есть необходимые качества, чтобы доставить нам проблемы на контратаках, но мы великолепно справились.

Очень рад, что смог забить. Даже не помню, когда последний раз забивал правой ногой – на самом деле неважно, кто и какой ногой забивает, если мы выигрываем», – заявил в послематчевом интервью BT Sport Гранит Джака.