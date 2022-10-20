«Арсенал» по делу победил в матче с ПСВ

В четверг состоялся отложенный матч в группе А Лиги Европы между лидерами и фаворитами квартета, «Арсеналом» и ПСВ. Перевес лондонского клуба не вызывал сомнений, и из добрых двух десятков ударов по воротам гостей один стал голевым. На 71-й минуте «канониры» раскатали оборону противника, и неприкрытый Гранит Джака метров с 15 в касание переправил мяч в сетку.
«Арсенал» вышел в плей-офф турнира с 12 очками, у соперника остается 7 баллов, впереди борьбе за второе место.
Протокол игры
|(1:0) Джака Гранит71'
Тёрнер Мэтт•Томиясу Такэхиро76' (Уайт Бен (76') •Холдинг Роб•Габриэль дос Сантос•Тирни Киран• 89'Самби Локонга Альберт-Мбойо67' (Парти Томас (67') •Джака Гранит• 45'Сака Букайо85' (Нелсон Райс (85') •Виейра Фабиу67' (Эдегор Мартин (67') • 89'Нкетиа Эдди•Жезус Габриэль76' (Мартинелли Габриэл (76')
Бенитес Вальтер•Мвене Филлипп•Рамальо Андре•Обиспо Армандо•Макс Филипп65' (Тезе Джордан (65') •Сангаре Ибрахим•Гутьеррес Эрик• 56'Симонс Хави90' (Ледесма Ричард (90') •Веерман Йоэй77' (Де Йонг Люк (77') •Гакпо Коди•Тиль Гус65' (Мадуэке Нони (65')
20 октября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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