«Арсенал» по делу победил в матче с ПСВ

В четверг состоялся отложенный матч в группе А Лиги Европы между лидерами и фаворитами квартета, «Арсеналом» и ПСВ. Перевес лондонского клуба не вызывал сомнений, и из добрых двух десятков ударов по воротам гостей один стал голевым. На 71-й минуте «канониры» раскатали оборону противника, и неприкрытый Гранит Джака метров с 15 в касание переправил мяч в сетку.

«Арсенал» вышел в плей-офф турнира с 12 очками, у соперника остается 7 баллов, впереди борьбе за второе место.

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