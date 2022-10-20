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Лига Европы

«Арсенал» по делу победил в матче с ПСВ

20 Октября 2022 • 21:59 Комментировать
Арсенал
1:0
ПСВ
окончен

В четверг состоялся отложенный матч в группе А Лиги Европы между лидерами и фаворитами квартета, «Арсеналом» и ПСВ. Перевес лондонского клуба не вызывал сомнений, и из добрых двух десятков ударов по воротам гостей один стал голевым. На 71-й минуте «канониры» раскатали оборону противника, и неприкрытый Гранит Джака метров с 15 в касание переправил мяч в сетку.

«Арсенал» вышел в плей-офф турнира с 12 очками, у соперника остается 7 баллов, впереди борьбе за второе место.

Протокол игры  
Арсенал1:0ПСВ
(1:0) Джака Гранит71'  
Тёрнер МэттТомиясу Такэхиро 76' (Уайт Бен ( 76') Холдинг РобГабриэль дос СантосТирни Киран  89'Самби Локонга Альберт-Мбойо 67' (Парти Томас ( 67') Джака Гранит  45'Сака Букайо 85' (Нелсон Райс ( 85') Виейра Фабиу 67' (Эдегор Мартин ( 67'  89') Нкетиа ЭддиЖезус Габриэль 76' (Мартинелли Габриэл ( 76')
Запасные: Хейн Карл-ЯкобKhayon EdwardsРемсдейл АаронСедрик СоарешМаркус АленсарCatalin CirjanСалиба Вильям
Бенитес ВальтерМвене ФиллиппРамальо АндреОбиспо АрмандоМакс Филипп 65' (Тезе Джордан ( 65') Сангаре ИбрахимГутьеррес Эрик  56'Симонс Хави 90' (Ледесма Ричард ( 90') Веерман Йоэй 77' (Де Йонг Люк ( 77') Гакпо КодиТиль Гус 65' (Мадуэке Нони ( 65')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойХувер Ки-ДжанаЭль-Гази АнварБрэнтуэйт ДжерредБакайоко ЖоанЖуниор МауроСавио III
20 октября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

Видео

Гол и лучшие моменты (видео). Лига Европы. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Лига Европы. Футбол
1:0. Гол Гранита Джаки (видео). Лига Европы. Футбол
1:0. Гол Гранита Джаки (видео). Лига Европы. Футбол

 

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