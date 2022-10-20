«Арсенал» вышел в плей-офф Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» стал шестым участником плей-офф Лиги Европы в сезоне 2022/2023.

Подопечные Микеля Артеты решили задачу за два тура до конца групповой стадии, обыграв в родных стенах ПСВ с минимальным счётом. Единственный мяч забил швейцарский хавбек Гранит Джака.

«Канониры» собрали максимальное число очков после четырёх матчей и присоединились к «Фенербахче», «Ренну», «Бетису», «Реал Сосьедаду» и «Фрайбургу».

Напомним, что другими соперниками «Арсенала» по группе А являются «Будё-Глимт» и «Цюрих».

