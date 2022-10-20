Ван Нистелрой – о матче на «Эмирейтс»: «Ожидаю, что завтра здесь будет тёплый приём»

Главный тренер голландского ПСВ Руд Ван Нистелрой прокомментировал предстоящий гостевой поединок с лондонским «Арсеналом».

«Когда я приезжаю на матчи с «Арсеналом», игры, которые мы тогда проводили на «Хайбери» и «Олд Траффорд», конечно же, приходят мне на ум», - приводит слова футболиста GBeNeFN.

Когда ему задали вопрос о знаменитом незабитом решающем пенальти, специалист шутливо ответил: «Вот почему я ожидаю, что завтра здесь будет тёплый приём».

Поединок между английским и голландским клубами в Лиге Европы состоится 20 октября, начало – в 20:00.

Ранее матч был перенесён из-за траура в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.