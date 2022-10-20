Артета: «Теперь надо гарантировать себе первое место в группе»

В отложенном матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы лондонский «Арсенал» добыл победу в игре с нидерландским ПСВ, единственный мяч встречи забил Гранит Джака. События игры прокомментировал наставник «Арсенала» - Микель Артета.

- Были хорошие отрезки, когда мы доминировали над неплохой командой. Не хватало финального паса, но в итоге мы выиграли и квалифицировались. Теперь надо гарантировать себе первое место, есть большая разница между первым и вторым местом в группе.

«Арсенал» выиграл все четыре матча в Лиге Европы и обеспечил себе квалификацию в раунд плей-офф, который начнется в конце зимы.