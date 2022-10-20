Павлюченко дал прогноз на матч «Арсенал» - ПСВ

Бывший нападающий сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем поединке между лондонским «Арсеналом» и голландским ПСВ в Лиге Европы.

«Арсенал» сейчас на голову превосходит противника по всем параметрам и находится ближе к уверенной победе, чем гости к взятию очков. Мой прогноз - фора (-1,5) на «Арсенал», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Перенесенный матч группового этапа Лиги Европы между «Арсеналом» и ПСВ состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» сегодня, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.