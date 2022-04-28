Ольмо о матче с «Рейнджерс»: Это противостояние достойно полуфинала Лиги Европы

Испанский полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка Лиги Европы с «Рейнджерсом».

Ольмо сказал, что у «Рейнджерс» очень хорошая и работоспособная команда с топовыми игроками, которые сделают всё для того, чтобы порадовать своих многочисленных болельщиков. Испанец отметил, что противостояние с «Рейнджерс» достойно полуфинала Лиги Европы.

Напомним, что первая полуфинальная встреча Лиги Европы между шотландской командой и «быками» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.