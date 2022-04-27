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Лига Европы

Тедеско: «В мой отель поселятся 300 болельщиков «Рейнджерс», поэтому мне придётся жить на тренировочной базе»

27 Апреля 2022 • 20:00 Комментировать
РБ Лейпциг
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Глазго Рейнджерс
28.04 22:00

Главный тренер «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско рассказал о том, что в ближайшие дни планирует жить на тренировочной базе. Дело в том, что завтра «быки» встретятся у себя дома в рамках полуфинала Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс», чьи болельщики могут нарушить покой немецкого тренера.

«Приезд болельщиков «Рейнджерс» – это хорошее событие для экономики Германии, ведь они будут платить за рестораны, отели и покупать пиво. Я живу в отеле в самом центре города, но мне сказали, что там поселятся 200 болельщиков, поэтому я буду вынужден некоторое время пожить на тренировочной базе», – сказал Тедеско на пресс-конференции.

Напомним, что Тедеско до конца прошлого сезона возглавлял московский «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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РБ ЛЕЙПЦИГ ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС
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