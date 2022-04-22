Кавазашвили отреагировал на слова Соболева

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о словах Александра Соболева, который заявил, что москвичи могли бы выиграть Лигу Европы.

«Я согласен со словами Соболева. Думаю, нынешний «Спартак» мог бы выиграть Лигу Европы, если бы команду не исключили. Что касается формы Соболева, он еще не до конца подошел к своему оптимальному состоянию», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Московский «Спартак» выиграл группу Лиги Европы, оставив позади «Наполи», «Лестер» и «Легию». По итогам жеребьевки «красно-белые» должны были сыграть в 1/8 финала с «РБ Лейпцигом», который возглавляет экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, но УЕФА и ФИФА запретили российским клубам участвовать в международных турнирах.