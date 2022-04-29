«Лейпциг» – второй в Европе по проценту выигранных матчей в 2022 году

Немецкий «РБ Лейпциг» впечатляюще проводит вторую половину текущего сезона.

Сегодняшняя победа над шотландским «Рейнджерс» в полуфинале Лиги Европы (1:0) стала для команды Доменико Тодеско уже 16-й во всех турнирах с начала 2022 года – это лучший показатель среди всех немецких коллективов.

Кроме того, среди всех клубов, выступающих в пяти сильнейших европейских лигах, «Лейпциг» занимает второе место по проценту выигранных матчей в 2022 году – 73%. Только у английского «Ливерпуля» этот показатель выше – 78%.

«РБ Лейпциг» обыграл «Рейнджерс» на своём поле благодаря голу Анхелиньо, забитому на 85-й минуте. Ответный матч пройдёт в Шотландии через неделю.