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«Лейпциг» – второй в Европе по проценту выигранных матчей в 2022 году

29 Апреля 2022 • 00:06 Комментировать
РБ Лейпциг
1:0
Глазго Рейнджерс
окончен

Немецкий «РБ Лейпциг» впечатляюще проводит вторую половину текущего сезона.

Сегодняшняя победа над шотландским «Рейнджерс» в полуфинале Лиги Европы (1:0) стала для команды Доменико Тодеско уже 16-й во всех турнирах с начала 2022 года – это лучший показатель среди всех немецких коллективов.

Кроме того, среди всех клубов, выступающих в пяти сильнейших европейских лигах, «Лейпциг» занимает второе место по проценту выигранных матчей в 2022 году – 73%. Только у английского «Ливерпуля» этот показатель выше – 78%.

«РБ Лейпциг» обыграл «Рейнджерс» на своём поле благодаря голу Анхелиньо, забитому на 85-й минуте. Ответный матч пройдёт в Шотландии через неделю.

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окончен Вест Хэм 1:2 Айнтрахт Фр 1.93 3.50 4.05
окончен РБ Лейпциг 1:0 Глазго Рейнджерс
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