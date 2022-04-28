«Быки» Тедеско приблизились к трофею Лиги Европы: «РБ Лейпциг» додавил «Рейнджерс» в первом полуфинале

Хозяином одного из первых полуфиналов Лиги Европы была команда Доменико Тедеско.

«Зенит» и «Глазго Рейнджерс» встретились в финале Кубка УЕФА в мае 2008 года, и с тех пор питерцы ни разу не добирались до полуфиналов еврокубков, а вот шотландский клуб сейчас добрался. Причём глазгианцы за это время успели пережить финансовый крах с опусканием в четвёртый по силе дивизион и восстановить былое величие.

Что касается «РБ Лейпцига», то это новое веяние в европейском футболе, положительный пример динамично развивающегося клуба. Понятно, что соперничать с «Баварией» в чемпионате Германии практически невозможно, и в еврокубках у них больше шансов взять трофей. Не пройдя два года назад в полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ», сейчас «быки» попали в 1/2 финала Лиги Европы на «Рейнджерс».

Кстати, на месте «РБ Лейпцига» мог бы находиться московский «Спартак», которого отстранили от выступления в турнирах под эгидой УЕФА как российский клуб. Но в любом случае главным тренером «Лейпцига» является Доменико Тедеско, оставивший приличный след в РПЛ. Соответственно, в России следят за «Лейпцигом» в какой-то степени по-особенному, особенно болельщиков «Спартака» это косвенно касается.

«Джерс» сделали ставку на оборонительный футбол, что было понятно. Хозяева заметно больше владели мячом, но не могли конвертировать это в осязаемое превосходство, то есть в голы. Удары Лаймера блокировались, Нкунку и Анхелиньо – тоже. И сзади «быкам» не стоило терять бдительность. На исходе получаса игры Тавернье навесил слева с углового, а выигравший верх Голдсон пробил на сетку с верхней стороны.

В начале второго тайма визитёры снова огрызнулись. Райан Кент внедрился в чужую штрафную с левой стороны и разродился низовым ударом в сторону дальнего угла – в створ не попал. Ответом «Лейпцига» стал достаточно неплохой выстрел Нкунку с подступов к штрафной – с ним справился Макгрегор. После этого игра снова пошла в непритязательном ключе, а под 70-ю минуту интереса ей добавил Нкунку, разорвавший оборону соперника по центру, но пробивший правее створа.

В концовке команда Тедеско добавила активности и додавила-таки оппонента. Нкунку чуть не попал в створ вторым этажом, Тайлер Адамс не переиграл голкипера в своей ситуации, и решающую роль в первом раунде этого противостояния сыграл Анхелиньо. Поймав с лёта подбор после углового, он вонзил мяч в левый нижний угол (1:0). «Лейпциг» дожимает, но преимущество в один мяч небольшое, и на «Айброксе» ещё неизвестно что случится.

Кирилл Иванцов