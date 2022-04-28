Ван Бронкхорст: «Мы сделаем всё для того, чтобы выйти в финал Лиги Европы»

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы против «Лейпцига».

Голландский специалист заявил, что его команда хорошо подготовилась к сопернику и настроена выйти в финал турнира.

«Конечно, выход в полуфинал еврокубка — это здорово, но сейчас нужно обыгрывать сильного соперника. Мы посмотрели много их матчей, поэтому хорошо готовы. Мы сделаем всё для того, чтобы выйти в финал», — приводит слова ван Бронкхорста пресс-служба УЕФА.

Также наставник призвал своих подопечных больше атаковать в этой встрече.

Матч «Лейпциг» — «Рейнджерс» состоится сегодня, 28 апреля. Игра пройдёт в Германии и начнётся в 22:00 по московскому времени.