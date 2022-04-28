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Лига Европы

Ван Бронкхорст: «Мы сделаем всё для того, чтобы выйти в финал Лиги Европы»

28 Апреля 2022 • 10:44 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Глазго Рейнджерс
Через 10 ч. 15 мин.

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы против «Лейпцига».

Голландский специалист заявил, что его команда хорошо подготовилась к сопернику и настроена выйти в финал турнира.

«Конечно, выход в полуфинал еврокубка — это здорово, но сейчас нужно обыгрывать сильного соперника. Мы посмотрели много их матчей, поэтому хорошо готовы. Мы сделаем всё для того, чтобы выйти в финал», — приводит слова ван Бронкхорста пресс-служба УЕФА.

Также наставник призвал своих подопечных больше атаковать в этой встрече.

Матч «Лейпциг» — «Рейнджерс» состоится сегодня, 28 апреля. Игра пройдёт в Германии и начнётся в 22:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Джованни Ван Бронхорст РБ Лейпциг
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РБ ЛЕЙПЦИГ ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС
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28.04  22:00 Вест Хэм ... Айнтрахт Фр 1.89 3.60 4.30
28.04  22:00 РБ Лейпциг ... Глазго Рейнджерс 1.48 4.60 6.60
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