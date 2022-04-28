Тедеско о «Рейнджерс»: Они выбили дортмундскую «Боруссию», а это говорит о многом

Наставник «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка в Лиге Европы с шотландским «Рейнджерсом».

Тедеско заявил, что шотландская команда выбила из Лиги Европы дортмундскую «Боруссию», а это говорит о многом. Тренер «быков» отметил, что у «Рейнджерс» физически мощная команда, которая вполне может обыграть любого соперника, если позволить ей играть в свой футбол.

Напомним, что первый полуфинальный поединок между «Лейпцигом» и «Рейнджерс» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.