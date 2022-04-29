Тедеско: Надеюсь, что в ответном матче мы сыграем лучше

Наставник «Лейпцига» Доменико Тедеско высказался по поводу первого матча в полуфинале Лиги Европы с шотландским «Рейнджерсом».

Тедеско считает, что игра была очень тяжёлая, ведь соперника весьма компактно оборонялся, так что атаковать было непросто. Тренер «быков» отметил, что в ответном поединке «Рейнджерс» большими силами побежит вперёд, чем можно воспользоваться. Специалист выразил надежду на то, что во втором матче его подопечные сыграют получше.

Напомним, что в первом поединке команда Тедеско одержала минимальную победу со счётом 1:0.