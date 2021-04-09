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Как «Аякс» вместо победы над «Ромой» оказался на грани вылета - видео

09 Апреля 2021, 09:15,

«Аякс» имел все шансы оформить комфортный задел в счете перед ответным матчем с «Ромой» в Лиге Европы, создав множество шикарных моментов, но их реализация «хромала на обе ноги». В конце первого тайма Дэви Классен наказал оборону итальянцев за неаккуратный пас назад. Неаккуратная игра Роджера Ибаньеса привела к пенальти, но Душан Тадич не переиграл подготовленного к 11-метровым соперника голкипера ударом по центру. Не повезло голландцам и после удара со штрафного от Лоренцо Пеллегрини, мяч выпрыгнул из рук голкипера за ленточку, а в концовке все тот же Ибаньес исправился и расстрелял ворота после подачи углового и отскока - 2:1.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Аякс
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