Как «Аякс» вместо победы над «Ромой» оказался на грани вылета - видео

«Аякс» имел все шансы оформить комфортный задел в счете перед ответным матчем с «Ромой» в Лиге Европы, создав множество шикарных моментов, но их реализация «хромала на обе ноги». В конце первого тайма Дэви Классен наказал оборону итальянцев за неаккуратный пас назад. Неаккуратная игра Роджера Ибаньеса привела к пенальти, но Душан Тадич не переиграл подготовленного к 11-метровым соперника голкипера ударом по центру. Не повезло голландцам и после удара со штрафного от Лоренцо Пеллегрини, мяч выпрыгнул из рук голкипера за ленточку, а в концовке все тот же Ибаньес исправился и расстрелял ворота после подачи углового и отскока - 2:1.