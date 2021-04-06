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Карасёв обслужит матч «Аякс» - «Рома»

06 Апреля 2021, 11:59,

Судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым получила назначение на первый поединок между амстердамским «Аяксом» и «Ромой» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов

Ассистентами будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Запасной рефери - Алексей Кульбаков. VAR - Виталий Мешков, помощник видеоассистента - Сергей Иванов.

Матч «Аякс» - «Рома» пройдет в Амстердаме в четверг, восьмого марта. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Ответная игра между командами состоится в четверг, 15-го апреля.

Напомним, что ранее бригада Карасёва отработала на матче отборочного этапа чемпионата мира-2022 Германия - Северная Македония.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Аякс, Сергей Карасёв
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