Карасёв обслужит матч «Аякс» - «Рома»

Судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым получила назначение на первый поединок между амстердамским «Аяксом» и «Ромой» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов

Ассистентами будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Запасной рефери - Алексей Кульбаков. VAR - Виталий Мешков, помощник видеоассистента - Сергей Иванов.

Матч «Аякс» - «Рома» пройдет в Амстердаме в четверг, восьмого марта. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Ответная игра между командами состоится в четверг, 15-го апреля.

Напомним, что ранее бригада Карасёва отработала на матче отборочного этапа чемпионата мира-2022 Германия - Северная Македония.