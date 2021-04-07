Тен Хаг: «Рома» - интересная команда, которая всегда играет на победу»

Наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча против «Ромы» в четвертьфинале Лиги Европы.

«Рома» - интересная команда, они всегда играют на победу, у них есть свой стиль.

Мы не одержали ни одной домашней победы в последних десяти матчах против итальянских команд? Да, «Аталанта» выбила нас на групповом этапе Лиги чемпионов, но нельзя забывать, что два года назад мы прошли «Ювентус». Я был бы не против повторения той серии.

Обилие травм? У меня есть обойма из 16-17 футболистов, мы продолжали побеждать несмотря на то, что у нас не было нескольких ключевых игроков. Да, их не хватает, но мы способны добиваться хорошего результата и без них», - сказал тен Хаг на предматчевой пресс-конференции.