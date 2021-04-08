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Кристанте – о матче с «Аяксом»: «Самое главное – надежно сыграть в обороне»

08 Апреля 2021, 21:37,

Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте поделился ожиданиями от матча против «Аякса» в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

«Мы знаем, что «Аякс» здорово атакует и создает проблемы любому сопернику, поэтому нам необходимо надежно сыграть в защите и попытаться реализовать те шансы, которые сможем создать. В последнее время мы пропускаем много голов, поэтому важно защищаться как команда, не оставляя свободных зон.

Самое главное – не пропустить, потому что мы знаем, что точно забьем. Мы хорошо подготовились к матчу, тренерский штаб разобрал соперника, нам просто нужно следовать инструкциям», - цитирует Кристанте Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Аякс, Брайан Кристанте
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