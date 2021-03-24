Рональд де Бур назвал плюсы и минусы «Аякса» перед матчами с «Ромой»

Экс-игрок «Аякса» и сборной Голландии Рональд де Бур оценил шансы амстердамцев в матчах с «Ромой» в 1/4 финала Лиги Европы.

- Сложный жребий для обеих сторон, но это интересные команды, - заявил тренер юношеской команды «Аякса» Рональд де Бур Teleradiostereo. - На этой стадии есть и другие сильные команды, например, «Арсенал» с «МЮ». «Аякс» здорово вырос в последние годы, а «Рома», хотя и не на вершине Серии А, очень сильна.

- Тот факт, что «Аякс» практически стал чемпионом, может быть небольшим перевесом. С другой стороны, Эредивизие - не топ-чемпионат, из-за чего у команды не будет должной практики. Еще один минус - отсутствие альтернатив в атаке, там только Душан Тадич, который даже не центрфорвард, - добавил де Бур.