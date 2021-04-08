«Вильярреал» и «Рома» победили на выезде

В Лиге Европы прошли первые матчи стадии 1/4 финала. Загребское «Динамо» уступило «Вильярреалу» со счётом 0:1. В конце первого тайма арбитр из-за офсайда отменил гол в ворота испанцев, а те вскоре забили победный гол (Херард Морено с 11 метров).

В параллельном поединке «Аякса» и «Ромы» было веселее. Гол Дэви Классена позволил хозяевам уйти на перерыв с перевесом, а Душан Тадич после паузы мог забивать с пенальти, но голкипер справился. Тут же Лоренцо Пеллегрини забил первый гол римлян, а в концовке Рожер Ибаньес здорово сыграл на подборе мяча после корнера - 2:1 в пользу итальянской команды.