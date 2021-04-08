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«Вильярреал» и «Рома» победили на выезде

08 Апреля 2021, 23:54,

В Лиге Европы прошли первые матчи стадии 1/4 финала. Загребское «Динамо» уступило «Вильярреалу» со счётом 0:1. В конце первого тайма арбитр из-за офсайда отменил гол в ворота испанцев, а те вскоре забили победный гол (Херард Морено с 11 метров).

В параллельном поединке «Аякса» и «Ромы» было веселее. Гол Дэви Классена позволил хозяевам уйти на перерыв с перевесом, а Душан Тадич после паузы мог забивать с пенальти, но голкипер справился. Тут же Лоренцо Пеллегрини забил первый гол римлян, а в концовке Рожер Ибаньес здорово сыграл на подборе мяча после корнера - 2:1 в пользу итальянской команды.

Протокол игры  
Динамо Загреб 0:1 Вильярреал
    44' Морено Херард (0:1)
Ливакович Доминик Ристовски Стефан Лауритсен Расмус Теофил-Катерин Кевин Гвардиол Йошко   72' (Леовац Марин (   72') Адеми Ариян Якич Кристиян   61' (Кастрати Лирим (   61') Иванушец Лука Майер Ловро   82' (Франьич Бартол (   82') Оршич Мислав   82' (Толич Марко (   82') Атьемвен Айяйи   61' (Петкович Бруно (   61')
Запасные: Йосипович Ренато Бертон Робби Стоянович Петар Перич Дино Мишич Йосип Загорац Даниел Кабрая Марьян
Рульи Херонимо Фойт Хуан Альбиоль Рауль Торрес Пау II Педраса Альфонсо Парехо Даниэль Капу Этьен Тригерос Мануэль   86' (Пенья Рубен (   86') Чуквезе Саму   69' (Гомес Мойсес (   69') Бакка Карлос   46' (Алькасер Пако (   46') Морено Херард   76'
Запасные: Коста Хауме Йоргенсен Филип Баэна Алехандро Морено Альберто Марио Гаспар Фунес Мори Асенхо Серхио Пино Йереми Ниньо Фер
08 апреля. Стадион "Максимир" (Загреб).
Протокол игры  
Аякс 1:2 Рома
(1:0) Классен Дэви 39'    
    57' Пеллегрини Лоренцо (1:1)
    87' Ибаньес Рожер (1:2)
Схерпен Кьелл Ренсх Девайн   71'   79' (Клейбер Шон (   79') Тимбер Юррьен Мартинес Лисандро   86' Тальяфико Николас Альварес Эдсон Классен Дэви Гравенберх Райан Антони   88' (Идрисси Уссама (   88') Тадич Душан Нерес Давид   64' (Броббей Брайан (   64')
Запасные: Райцигер Даан Тимбер Квинтен Тейлор Кеннет Котарски Доминик Кудус Мохаммед Эккеленкамп Юрген Касанвирджо Нерайшо Траоре Лассина
Пау Лопес Манчини Джанлука Кристанте Бриан   90' Ибаньес Рожер Перес Бруно   78' Диавара Амаду Верету Жордан   77' (Майораль Борха (   77') Спинаццола Леонардо   29' (Калафьори Рикардо (   29') Пеллегрини Лоренцо Педро Родригес   89' (Перес Карлес (   89') Джеко Эдин   77' (Вильяр Гонсало (   77')
Запасные: Миланезе Томмазо Киерво Риккардо Сантон Давиде Фузато Даниэл Миранте Антонио
08 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Вильярреал
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
09 Апреля 2021, 00:33

Аякс сам себя закопал, жаль. / Динамо, если не совершит очередной подвиг, то все. Вильярреал добавляет и сейчас очень опасен в этом турнире.

0
Bartimeus
09 Апреля 2021, 00:01

Досадно очень. Первый тайм Рома держалась, хотя и ощутимое давление Аякс оказывал, а во втором посыпались. Пеналь, убойные моменты Тальяфико и Бробби, которые все отразил вратарь итальянцев. А потом забили сами, наказывая сначала за нереализованный пеналь голландцами, а затем еще за парочку моментов.
Типичный еврокубковый Аякс, создающий массу моментов, но их не реализовывающий. Сколько таких матчей. Но ничего не ясно еще, все впереди.

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