«Вильярреал» и «Рома» победили на выезде

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08 Апреля 2021, 23:54,
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В Лиге Европы прошли первые матчи стадии 1/4 финала. Загребское «Динамо» уступило «Вильярреалу» со счётом 0:1. В конце первого тайма арбитр из-за офсайда отменил гол в ворота испанцев, а те вскоре забили победный гол (Херард Морено с 11 метров).
В параллельном поединке «Аякса» и «Ромы» было веселее. Гол Дэви Классена позволил хозяевам уйти на перерыв с перевесом, а Душан Тадич после паузы мог забивать с пенальти, но голкипер справился. Тут же Лоренцо Пеллегрини забил первый гол римлян, а в концовке Рожер Ибаньес здорово сыграл на подборе мяча после корнера - 2:1 в пользу итальянской команды.
Протокол игры
|44' Морено Херард (0:1)
Ливакович Доминик • Ристовски Стефан • Лауритсен Расмус • Теофил-Катерин Кевин • Гвардиол Йошко 72' ( Леовац Марин ( 72') • Адеми Ариян • Якич Кристиян 61' ( Кастрати Лирим ( 61') • Иванушец Лука • Майер Ловро 82' ( Франьич Бартол ( 82') • Оршич Мислав 82' ( Толич Марко ( 82') • Атьемвен Айяйи 61' ( Петкович Бруно ( 61')
Запасные: Йосипович Ренато • Бертон Робби • Стоянович Петар • Перич Дино • Мишич Йосип • Загорац Даниел • Кабрая Марьян
Рульи Херонимо • Фойт Хуан • Альбиоль Рауль • Торрес Пау II • Педраса Альфонсо • Парехо Даниэль • Капу Этьен • Тригерос Мануэль 86' ( Пенья Рубен ( 86') • Чуквезе Саму 69' ( Гомес Мойсес ( 69') • Бакка Карлос 46' ( Алькасер Пако ( 46') • Морено Херард 76'
Запасные: Коста Хауме • Йоргенсен Филип • Баэна Алехандро • Морено Альберто • Марио Гаспар • Фунес Мори • Асенхо Серхио • Пино Йереми • Ниньо Фер
08 апреля. Стадион "Максимир" (Загреб).
Протокол игры
|(1:0) Классен Дэви 39'
|57' Пеллегрини Лоренцо (1:1)
|87' Ибаньес Рожер (1:2)
Схерпен Кьелл • Ренсх Девайн 71' 79' ( Клейбер Шон ( 79') • Тимбер Юррьен • Мартинес Лисандро • 86'Тальяфико Николас • Альварес Эдсон • Классен Дэви • Гравенберх Райан • Антони 88' ( Идрисси Уссама ( 88') • Тадич Душан • Нерес Давид 64' ( Броббей Брайан ( 64')
Запасные: Райцигер Даан • Тимбер Квинтен • Тейлор Кеннет • Котарски Доминик • Кудус Мохаммед • Эккеленкамп Юрген • Касанвирджо Нерайшо • Траоре Лассина
Пау Лопес • Манчини Джанлука • Кристанте Бриан • 90'Ибаньес Рожер • Перес Бруно • 78'Диавара Амаду • Верету Жордан 77' ( Майораль Борха ( 77') • Спинаццола Леонардо 29' ( Калафьори Рикардо ( 29') • Пеллегрини Лоренцо • Педро Родригес 89' ( Перес Карлес ( 89') • Джеко Эдин 77' ( Вильяр Гонсало ( 77')
Запасные: Миланезе Томмазо • Киерво Риккардо • Сантон Давиде • Фузато Даниэл • Миранте Антонио
08 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Вильярреал
Аякс сам себя закопал, жаль. / Динамо, если не совершит очередной подвиг, то все. Вильярреал добавляет и сейчас очень опасен в этом турнире.
Досадно очень. Первый тайм Рома держалась, хотя и ощутимое давление Аякс оказывал, а во втором посыпались. Пеналь, убойные моменты Тальяфико и Бробби, которые все отразил вратарь итальянцев. А потом забили сами, наказывая сначала за нереализованный пеналь голландцами, а затем еще за парочку моментов.
Типичный еврокубковый Аякс, создающий массу моментов, но их не реализовывающий. Сколько таких матчей. Но ничего не ясно еще, все впереди.