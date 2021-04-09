Педро: «Мы хорошо играем в Европе»

Форвард «Ромы» Педро Родригес прокомментировал гостевую победу над «Аяксом» (2:1) в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

«Это была хорошая игра в нашем исполнении, но мы допустили ошибку в первом тайме и пропустили гол, после перерыва всё было гораздо лучше.

Очень важная победа, мы хорошо играем в Европе и должны продолжать в том же духе. Ответный матч будет нелегким, потому что «Аякс» - это очень сильный клуб», - цитирует Педро Sky Sport Italia.

Ответный матч между «Ромой» и «Аяксом» состоится в четверг, пятнадцатого апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.