​Болбой швырнул мяч в грудь Калафьори, Карасёв показал игроку «Ромы» жёлтую карточку

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09 Апреля 2021, 15:13,
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Весьма любопытный эпизод произошёл в концовке игры Лиги Европы между «Аяксом» и «Ромой». Игрок римской команды Рикардо Калафьори откровенно тянул время, когда вводил мяч из-за боковой линии. Он побежал к болбою, а тот что есть силы швырнул мяч в грудь футболисту. Калафьори сначала пытался изобразить травму, но быстро одумался и решил поговорить с болбоем. Дальше в ситуацию вмешался российский арбитр Сергей Карасёв, который показал игроку «Ромы» жёлтую карточку.
Напомним, «Рома» обыграла «Аякс» на выезде со счётом 2:1. Ответный матч команды проведут на следующей неделе.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Аякс, Рикардо Калафьори
А зачем он бежал к болбою за мячом если он тянул время?
полного видео нет, но судя по описанию, ему один мяч не понравился, он за другим пошёл)