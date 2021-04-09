​Болбой швырнул мяч в грудь Калафьори, Карасёв показал игроку «Ромы» жёлтую карточку

Весьма любопытный эпизод произошёл в концовке игры Лиги Европы между «Аяксом» и «Ромой». Игрок римской команды Рикардо Калафьори откровенно тянул время, когда вводил мяч из-за боковой линии. Он побежал к болбою, а тот что есть силы швырнул мяч в грудь футболисту. Калафьори сначала пытался изобразить травму, но быстро одумался и решил поговорить с болбоем. Дальше в ситуацию вмешался российский арбитр Сергей Карасёв, который показал игроку «Ромы» жёлтую карточку.

Напомним, «Рома» обыграла «Аякс» на выезде со счётом 2:1. Ответный матч команды проведут на следующей неделе.