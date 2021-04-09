Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Болбой швырнул мяч в грудь Калафьори, Карасёв показал игроку «Ромы» жёлтую карточку

09 Апреля 2021, 15:13,

Весьма любопытный эпизод произошёл в концовке игры Лиги Европы между «Аяксом» и «Ромой». Игрок римской команды Рикардо Калафьори откровенно тянул время, когда вводил мяч из-за боковой линии. Он побежал к болбою, а тот что есть силы швырнул мяч в грудь футболисту. Калафьори сначала пытался изобразить травму, но быстро одумался и решил поговорить с болбоем. Дальше в ситуацию вмешался российский арбитр Сергей Карасёв, который показал игроку «Ромы» жёлтую карточку.

Напомним, «Рома» обыграла «Аякс» на выезде со счётом 2:1. Ответный матч команды проведут на следующей неделе.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Аякс, Рикардо Калафьори
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Underdog
09 Апреля 2021, 15:37

А зачем он бежал к болбою за мячом если он тянул время?

0
Алексей Антоненко
09 Апреля 2021, 15:43

полного видео нет, но судя по описанию, ему один мяч не понравился, он за другим пошёл)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола