Спинаццола получил травму в матче с «Аяксом»

В рамках первого матча четвертьфинала Лиги Европы «Аякс» на своем поле принимает «Рому».

На 29-й минуте встречи травму задней поверхности бедра получил полузащитник римского клуба Леонардо Спинаццола, вместо него на поле появился Рикардо Калафьори.

Идёт 36-я минута матча, счёт пока не открыт.

28-летний Спинаццола сыграл тридцать шесть матчей за «Рому» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал восемь голевых передач. Контракт Леонардо с римлянами рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в двадцать шесть миллионов евро.