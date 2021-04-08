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Спинаццола получил травму в матче с «Аяксом»

08 Апреля 2021, 22:39,

В рамках первого матча четвертьфинала Лиги Европы «Аякс» на своем поле принимает «Рому».

На 29-й минуте встречи травму задней поверхности бедра получил полузащитник римского клуба Леонардо Спинаццола, вместо него на поле появился Рикардо Калафьори.

Идёт 36-я минута матча, счёт пока не открыт.

28-летний Спинаццола сыграл тридцать шесть матчей за «Рому» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал восемь голевых передач. Контракт Леонардо с римлянами рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в двадцать шесть миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Леонардо Спинаццола
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