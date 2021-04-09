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Фонсека: «Важная победа»

09 Апреля 2021, 01:00,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Аяксом» (2:1) в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

«Это была важная победа, особенно, учитывая проблемы с травмами, с которыми мы столкнулись. «Аякс» - отличная команда, все могли увидеть это сегодня вечером, но мои ребята сыграли здорово. Мы ещё не вышли в полуфинал, но победа на выезде – это прекрасно. Думаю, что команда сплотилась в сложный момент и выложилась на полную.

Почему мы выступаем в еврокубках лучше, чем в чемпионате? Я не люблю отговорки, но нельзя забывать, что мы почти весь сезон шли в топ-4. Но в один момент мы потеряли сразу нескольких ключевых игроков – это непросто», - цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Паулу Фонсека
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