Фонсека: «Важная победа»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Аяксом» (2:1) в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

«Это была важная победа, особенно, учитывая проблемы с травмами, с которыми мы столкнулись. «Аякс» - отличная команда, все могли увидеть это сегодня вечером, но мои ребята сыграли здорово. Мы ещё не вышли в полуфинал, но победа на выезде – это прекрасно. Думаю, что команда сплотилась в сложный момент и выложилась на полную.

Почему мы выступаем в еврокубках лучше, чем в чемпионате? Я не люблю отговорки, но нельзя забывать, что мы почти весь сезон шли в топ-4. Но в один момент мы потеряли сразу нескольких ключевых игроков – это непросто», - цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.