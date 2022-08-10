Черчесов: «Поражение заслужили»

Оглушительным домашним поражением завершился поход венгерского «Ференцвароша» к групповому раунду Лиги чемпионов - команда российского специалиста Станислава Черчесова потерпела неудачу в матче с «Карабахом». Теперь венгерский чемпион попробует пробиться в Лигу Европы.

Черчесов считает поражение своего клуба заслуженным - игроки не вышли на поле с должным настроем и мотивацией.

- Сегодня мы не смогли показать себя на поле. С самого начала мы не подошли к матчу должным образом, и он пошел не так, как мы планировали. Должен сказать, что это заслуженное поражение, - цитирует Черчесова новостное агентство ТАСС.