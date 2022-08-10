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Лига чемпионов

Гаджиев назвал достойной работу Черчесова в «Ференцвароше»

10 Августа 2022 • 15:18 Комментировать
Ференцварош
1:3
Карабах
окончен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил работу главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Даже несмотря на вылет от «Карабаха», работа Черчесова достойная», — заявил Гаджиев «РБ Спорту».

Функционер отметил, что поражение никак не прибавляет баллов Черчесову, но это не та ситуация, когда «Манчестер Сити» уступил условной команде из четвертого английского дивизиона.  

Напомним, «Ференцварош» проиграл «Карабаху» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:3 и покинул турнир. Теперь коллектив Черчесова примет участие в плей-офф Лиги Европы.  

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Ференцварош Гаджи Гаджиев Станислав Черчесов
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