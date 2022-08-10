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Лига чемпионов

Кавазашвили удивился вылету «Ференцвароша» из Лиги чемпионов

10 Августа 2022 • 15:58 Комментировать
Ференцварош
1:3
Карабах
окончен

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение «Ференцвароша» в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов от «Карабаха».

«От кого вылетел «Ференцварош»? от «Карабаха»? Я очень удивлен. Такого результат я точно не мог ожидать, что мой друг Черчесов допустит такую плюшку дома», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Эксперт заявил, что такое поражение команды Станислава Черчесова является удивительным, ведь «Карабах» никогда не претендовал на место в еврокубках.

«Ференцварош» проиграл «Карабаху» со счетом 1:3 в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и покинул турнир.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Ференцварош Анзор Кавазашвили Станислав Черчесов
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