Кавазашвили удивился вылету «Ференцвароша» из Лиги чемпионов

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение «Ференцвароша» в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов от «Карабаха».

«От кого вылетел «Ференцварош»? от «Карабаха»? Я очень удивлен. Такого результат я точно не мог ожидать, что мой друг Черчесов допустит такую плюшку дома», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Эксперт заявил, что такое поражение команды Станислава Черчесова является удивительным, ведь «Карабах» никогда не претендовал на место в еврокубках.

«Ференцварош» проиграл «Карабаху» со счетом 1:3 в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и покинул турнир.