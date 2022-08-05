Черчесов сравнил матч в Баку с сауной

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал погодные условия в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Карабаха» (1:1), который состоялся в Баку.

«Во время матча температура зашкаливала за 30 градусов. С учётом высокой влажности возникало ощущение, что находишься в сауне. Рад, что наши ребята показали характер», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Ответный матч команды проведут 9 августа в Венгрии. Начало — в 21:00 по московскому времени.

Напомним, что Черчесов также работал в московском «Спартаке», «Динамо» и «Легии», с которой выиграл чемпионат Польши в 2016 году.