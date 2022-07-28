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Лига чемпионов

Черчесов: Лигу чемпионов нужно переименовать

28 Июля 2022 • 17:13 Комментировать (1)
Карабах
...
Ференцварош
03.08 21:00

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о квалификационных раундах Лиги чемпионов.

«Сейчас после победы мы себе гарантировали только Лигу конференций. Чтобы точно попасть в Лигу Европы, нам надо обязательно пройти третий раунд», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Специалист считает, что Лигу чемпионов необходимо переименовать, ведь «Ференцварош» чемпион, а в группах те, кто занимает пятые-шестые места в турнирной таблице своего чемпионата, так быть не должно.

Черчесов отметил, что это не нормально, когда чемпиону страны не гарантировано участие даже в Лиге конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Лига Европы Лига Чемпионов Станислав Черчесов Лига конференций
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