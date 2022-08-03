«Карабах» и «Ференцварош» Черчесова разошлись совсем нескучным миром

«Карабах» и «Ференцварош» провели первый матч стадии третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. В середине первого тайма после подачи углового команда Станислава Черчесова устроила обстрел ворот, и Франк Боли открыл счёт. Соперник отыгрался также после стандарта, удар со штрафного привел к ошибке голкипера, и Овусу Квабена добил мяч в сетку. В концовке тайма венгры не реализовали выход один на один, а в ответной атаке (голевой) с помощью ВАР был зафиксирован офсайд.
После перерыва также были моменты - защитник «Карабаха» с ленточки вынес мяч, а Турал Байрамов запорол супершанс.
Итог - 1:1. Ответная игра - 9 августа.
Протокол игры
|17'Боли Франк (0:1)
|(1:1) Квабена Овусу34'
Магомедалиев Шахрудин•Вешович Марко•Мустафазаде Бахлул• 66'Гусейнов Бадави•Байрамов Турал•Гараев Гара•Янкович Марко 28'83' (Ромао Жулио (83') •Квабена Овусу•Озобич Филип79' (Шейдаев Рамиль (79') •Зубир Абделла•Ваджи Ибраима
Дибус Денеш•Ботка Эндре• 61'Ммаэ Сами57' (Теландер Расмус (57') •Кнустер Матс67' (Вечеи Балинт (67') •Чивич Эльдар•Ледуни Аисса88' (Бешич Мухамед (88') •Эсити Андерсон•Нгуэн Токмак•Захариассен Кристоффер•Траоре Адама VII•Боли Франк67' (Ковачевич Аднан (67') 82'
03 августа. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).