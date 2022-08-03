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Лига чемпионов

«Карабах» и «Ференцварош» Черчесова разошлись совсем нескучным миром

03 Августа 2022 • 20:58 Комментировать (1)
Карабах
1:1
Ференцварош
окончен

«Карабах» и «Ференцварош» провели первый матч стадии третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. В середине первого тайма после подачи углового команда Станислава Черчесова устроила обстрел ворот, и Франк Боли открыл счёт. Соперник отыгрался также после стандарта, удар со штрафного привел к ошибке голкипера, и Овусу Квабена добил мяч в сетку. В концовке тайма венгры не реализовали выход один на один, а в ответной атаке (голевой) с помощью ВАР был зафиксирован офсайд.

После перерыва также были моменты -  защитник «Карабаха» с ленточки вынес мяч, а Турал Байрамов запорол супершанс.

Итог - 1:1. Ответная игра - 9 августа.

Протокол игры  
Карабах1:1Ференцварош
  17'Боли Франк (0:1)
(1:1) Квабена Овусу34'  
Магомедалиев ШахрудинВешович МаркоМустафазаде Бахлул  66'Гусейнов БадавиБайрамов ТуралГараев ГараЯнкович Марко  28' 83' (Ромао Жулио ( 83') Квабена ОвусуОзобич Филип 79' (Шейдаев Рамиль ( 79') Зубир АбделлаВаджи Ибраима
Запасные: Гусейнов АббасМамедов РахильИбрахимли ИсмаилГугешашвили ЛукаLeandro AndradeДжафаргулиев ЭлвинРамазанов АминГурбанлы Муса
Дибус ДенешБотка Эндре  61'Ммаэ Сами 57' (Теландер Расмус ( 57') Кнустер Матс 67' (Вечеи Балинт ( 67') Чивич ЭльдарЛедуни Аисса 88' (Бешич Мухамед ( 88') Эсити АндерсонНгуэн ТокмакЗахариассен КристофферТраоре Адама VIIБоли Франк 67' (Ковачевич Аднан ( 67'  82')
Запасные: Лончар СтьепанKrisztian LisztesMarquinhos viМергль СабольчLorand PaszkaCarlos AuzquiБогдан Адам
03 августа. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Ференцварош Станислав Черчесов
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Идет 14 минута Црвена Звезда 0:0 Пюник
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