«Карабах» и «Ференцварош» Черчесова разошлись совсем нескучным миром

«Карабах» и «Ференцварош» провели первый матч стадии третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. В середине первого тайма после подачи углового команда Станислава Черчесова устроила обстрел ворот, и Франк Боли открыл счёт. Соперник отыгрался также после стандарта, удар со штрафного привел к ошибке голкипера, и Овусу Квабена добил мяч в сетку. В концовке тайма венгры не реализовали выход один на один, а в ответной атаке (голевой) с помощью ВАР был зафиксирован офсайд.

После перерыва также были моменты - защитник «Карабаха» с ленточки вынес мяч, а Турал Байрамов запорол супершанс.

Итог - 1:1. Ответная игра - 9 августа.