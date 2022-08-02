Черчесов: В матче с «Карабахом» фаворита нет

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не видит фаворита в предстоящем матче с «Карабахом».

«Карабах» — хорошая команда. Он играет дома, имеет определенный бонус, но я бы не стал называть кого-то фаворитом», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов отметил, что «Карабах» очень хорошо играет в домашних стенах.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ференцварошем» и «Карабахом» состоится завтра, 3 августа, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 9 августа в 21:00 по мск.

Победитель данной пары сыграет в раунде плей-офф против «Шерифа» или «Виктории».